Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.865 RUR   0.0192 GBR   2.1593 TRY   0.0587

Цена на нефть

29.11 $/bbl +/- WTI 77.86 +1.45 Brent 83.10 +1.42

ТЭК 30.11.2023 18:55

На открытии конференции COP28 в Дубае обсудили вопрос о будущем ископаемого топлива

Председатель COP28 Султан Ахмед аль-Джабер на открытии конференции призвал нефтяные компании к сотрудничеству в вопросе борьбы против изменения климата.

"Наше председательство пошло на смелый шаг и активно взаимодействовало с нефтегазовыми компаниями... Сегодня многие из этих компаний впервые обязуются обеспечить нулевые выбросы метана к 2030 году. И многие национальные нефтяные компании впервые приняли цели по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году", - приводит Arab News слова из вступительной речи аль-Джабера. Он подчеркнул, что "роль ископаемого топлива" должна упоминаться в будущем соглашении по климату.

Он призвал участников конференции и нефтяные компании к сотрудничеству для защиты климата.

"Я призываю нас начать COP28 с новым настроем, начать думать по-новому, быть гибкими", - сказал он.

Вместе с тем выступавший после него исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата (РКИК ООН) Саймон Стил заявил, что необходимо быть более решительными.

"Если мы не сигнализируем об окончательном завершении эпохи ископаемого топлива в нынешнем ее виде, то мы столкнемся с нашим собственным окончательным упадком", - заявил он.

По словам Стила, человечество предпринимает недостаточно усилий для защиты климата и работает слишком медленно.

Он отметил, что примерно через шесть лет Земля, согласно прогнозам, не сможет справляться с вредными выбросами, и общемировая температура планеты поднимется выше, чем на 1,5 градуса по Цельсию - лимит, который страны договорились не превышать в Парижском соглашении 2015 года.

О тяжести ситуации заявил и генсек ООН Антониу Гутерриш, обратившийся к участникам конференции в видео, которое показали одновременно с публикацией доклада Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН.

"Мы переживаем климатический коллапс в реальном времени - и его последствия сокрушительны", - сказал он. Генсек призвал мировых лидеров принимать решительные действия, отметив, что придерживаться лимита в 1,5 градуса по Цельсию все еще реально.

COP28 проходит в Дубае с 30 ноября по 12 декабря.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ОАЭ, КЛИМАТ, ОБСУЖДЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az