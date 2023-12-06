Пекин призывает Лондон пересмотреть решение о санкциях против компаний из КНР

Посольство КНР в Великобритании выступило против введенных в среду британскими властями санкций против ряда китайских компаний и призвало Лондон пересмотреть свое решение.
"Мы призываем правительство Великобритании незамедлительно исправить свою ошибку и снять санкции с китайских компаний", - приводят китайские СМИ слова представителя посольства.
"Китай решительно выступает против действий Великобритании, которые нарушают международное право", - добавил он.
По словам представителя дипломатической миссии, "Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу и активно выступал за мирные переговоры и политическое урегулирование".
Ранее в среду власти Великобритании объявили о включении в санкционные списки ряда компаний и физлиц, связанных с российским оборонным производством, продажей нефти, импортом Россией товаров.
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