Пекин призывает Лондон пересмотреть решение о санкциях против компаний из КНР

Посольство КНР в Великобритании выступило против введенных в среду британскими властями санкций против ряда китайских компаний и призвало Лондон пересмотреть свое решение.

"Мы призываем правительство Великобритании незамедлительно исправить свою ошибку и снять санкции с китайских компаний", - приводят китайские СМИ слова представителя посольства.

"Китай решительно выступает против действий Великобритании, которые нарушают международное право", - добавил он.

По словам представителя дипломатической миссии, "Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу и активно выступал за мирные переговоры и политическое урегулирование".

Ранее в среду власти Великобритании объявили о включении в санкционные списки ряда компаний и физлиц, связанных с российским оборонным производством, продажей нефти, импортом Россией товаров.