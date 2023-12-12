Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8301 RUR   0.0188 GBR   2.138 TRY   0.0586

Цена на нефть

11.12 $/bbl +/- WTI 71.32 +0.09 Brent 76.03 +0.19

Дальнее зарубежье 12.12.2023 09:11

Еврокомиссия планирует собрать 15 млрд евро для Украины из доходов от замороженных ЕС российских активов

Еврокомиссия намерена собрать 15 млрд евро для помощи Украине из доходов от замороженных российских активов, сообщает Financial Times.

"Во вторник Брюссель предложит оградить прибыль, полученную от замороженных активов России в ЕС, с целью в конечном итоге сэкономить до 15 млрд евро в пользу Украины", - пишет издание.

Согласно предложению, целевыми будут только поступления от активов центрального банка России.

Как заявили источники издания, первоначально Еврокомиссия потребует размещать полученную от замороженных активов прибыль на отдельных счетах.

На втором этапе плана прибыль будет переведена в общий бюджет ЕС, чтобы помочь поддержать Украину, сообщили собеседники.

По оценкам комиссии, это принесет до 3 млрд евро в год, или 15 млрд евро в период с 2023 по 2027 год.

Уточняется, что сумма будет зависеть от процентных ставок в течение этого периода.

Газета отмечает, что государствам - членам ЕС необходимо единогласно поддержать план, а также дальнейшие шаги по его реализации, прежде чем деньги смогут быть перечислены Киеву.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, УКРАИНА, АКТИВЫ, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Будапешт по-прежнему против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС Боррель считает, что не время сокращать поддержку Украины Макрон: Франция поддержит предложение начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС Орбан считает, что Украина не решила проблему коррупции, ее вступление в ЕС привело бы к ужасным последствиям Отношения ЕС с Китаем будут зависеть от позиции Пекина по Украине - фон дер Ляйен В ЕС не наблюдают трафика оружия из Украины на территорию Евросоюза ЕК придерживается своего предложения о помощи Украине в 50 млрд евро и ждет решения Совета ЕС ЕС становится сложнее помогать Киеву финансами - Песков ЕС должен продолжать оказывать поддержку Украине - глава Еврокомиссии ЕС выделит Украине 50 млн евро на восстановление портов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az