Еврокомиссия планирует собрать 15 млрд евро для Украины из доходов от замороженных ЕС российских активов

Еврокомиссия намерена собрать 15 млрд евро для помощи Украине из доходов от замороженных российских активов, сообщает Financial Times.
"Во вторник Брюссель предложит оградить прибыль, полученную от замороженных активов России в ЕС, с целью в конечном итоге сэкономить до 15 млрд евро в пользу Украины", - пишет издание.
Согласно предложению, целевыми будут только поступления от активов центрального банка России.
Как заявили источники издания, первоначально Еврокомиссия потребует размещать полученную от замороженных активов прибыль на отдельных счетах.
На втором этапе плана прибыль будет переведена в общий бюджет ЕС, чтобы помочь поддержать Украину, сообщили собеседники.
По оценкам комиссии, это принесет до 3 млрд евро в год, или 15 млрд евро в период с 2023 по 2027 год.
Уточняется, что сумма будет зависеть от процентных ставок в течение этого периода.
Газета отмечает, что государствам - членам ЕС необходимо единогласно поддержать план, а также дальнейшие шаги по его реализации, прежде чем деньги смогут быть перечислены Киеву.
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