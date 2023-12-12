Власти Казахстана планируют создать в стране судостроительный завод

Судостроительный завод планируется построить в Казахстане.
"Для развития торгового флота планируется создание отечественного судостроительного завода на базе существующих производственных объектов. (. . .) Потенциальную заинтересованность в реализации проекта "Судоверфь" проявляют компании YDA, Asfat (обе из Турции - ИФ) и ADP (Abu Dhabi Ports Group)", - говорится в сообщении Минтранспорта по итогам выступления главы ведомства Марата Карабаева на заседании правительства.
По данным министра, на первом этапе имеется потребность в строительстве 10 новых торговых судов, в том числе 3 танкеров, 3 сухогрузов и 4 универсальных паромов.
"До создания казахстанского судостроительного завода рассматривается вопрос размещения заказа на строительство судна на одной из прикаспийских верфей. В настоящее время "Казмортрансфлотом" проектируются новые модели судов", - отметил Карабаев в своем выступлении.
По его словам, в качестве господдержки рассматривается возможность финансирования судостроения через Фонд развития промышленности.
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в свою очередь поручил ускорить рассмотрение вопроса строительства судоверфи и определиться с инвестором.
Касательно паромов Смаилов отметил, что они будут заказаны у зарубежных производителей, к 2027 году их будет уже четыре.
В настоящее время действующие предприятия по строительству морских судов в Казахстане отсутствуют.
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