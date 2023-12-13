Азербайджан и ЕБРР обсудили вопросы сотрудничества в сфере ВИЭ

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел в Лондоне встречу с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком.

«В ходе встречи Джаббаров отметил значимость, которую Азербайджан придает развитию связей с банком, и выразил признательность за долгосрочную и постоянную поддержку экономическому развитию страны», - сообщает министерство экономики.

Министр, подчеркнув соответствие социально-экономических приоритетов Азербайджана глобальным целям, указал на необходимость объединения усилий для достижения поставленных целей развития.

«В этом контексте приобретает значимость обсуждение практических шагов для реализации приоритетных проектов в сферах зеленой экономики, энергетики, особенно возобновляемой и альтернативной, развития частного сектора, инфраструктуры и по другим направлениям», - сказал Джаббаров.

В свою очередь, Ригтеринк отметил, что портфель сотрудничества с Азербайджаном охватывает важные вопросы, а глобально значимые инициативы Баку стимулируют партнерство.

Первый вице-президент ЕБРР поздравил Азербайджан в связи с избранием страны местом проведения заседания COP29 в 2024 году и выразил готовность поддержать Азербайджан в этом направлении.

«Стороны также обсудили вопросы партнерства, возобновляемую энергетику, поддержку частного сектора и расширение совместной деятельности в сфере модернизации экосистемы информационных технологий», - подчеркивает Минэкономики.

Б.Рустамбеков