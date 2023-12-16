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Дальнее зарубежье 16.12.2023 22:27

Германия готовится отправить в Красное море фрегат для защиты торгового судоходства

Германия собирается отправить в южную часть Красного моря фрегат F221 Hessen для совместных действий с западными партнерами по защите торгового судоходства от атак йеменских хуситов, сообщило в субботу издание Bild.

Фрегат противовоздушной обороны Hessen, подходящий для защиты торговых судов от атак ракет и беспилотников, может отправиться в регион в начале следующего года, указывает издание.

Официальный представитель Минобороны Германии в субботу отказался комментировать изданию планы Бундесвера.

Между тем накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил: "В настоящее время мы рассматриваем запрос и существующие варианты... Hessen готов к действиям".

По словам представителя Минобороны Германии, несколько дней назад Вашингтон обратился к Берлину с запросом о том, может ли он оказать поддержку в Красном море.

В настоящее время на юге Красного моря на патрулировании находятся эсминцы USS Carney и USS Mason ВМС США, эсминец британского Королевского флота HMS Diamond, а также фрегат ВМС Франции FS Languedoc.

4 декабря Соединенные Штаты объявили, что ведут активные дискуссии с международными партнерами относительно потенциальных вариантов создания военно-морской оперативной группы в регионе Красного моря для противодействия угрозе и обеспечения безопасного прохода торговых судов.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ФРЕГАТ, ЙЕМЕН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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