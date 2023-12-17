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Дальнее зарубежье 17.12.2023 18:20

Рейтинг правящей коалиции в ФРГ достиг исторического минимума

Рейтинг правящей коалиции в Германии (Социал-демократическая партия Германии, "Союз 90/Зеленые" и Свободная демократическая партия) достиг рекордных минимальных показателей, у коалиции трех партий в сумме 32% голосов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом INSA для газеты Bild.

"За СДПГ готовы проголосовать лишь 15% избирателей, за "Зеленых" - 12%, за СвДП - 5%. Таким образом у правящей сейчас "светофорной" коалиции в сумме лишь 32% голосов. Это минимальный показатель за всю историю", - говорится в сообщении Bild.

При этом за оппозиционную ХДС/ХСС готовы отдать свой голос 32% жителей Германии.

Согласно опросу, рейтинг поддержки партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) составил 23%.

По данным INSA, 59% граждан Германии выступают за досрочные выборы в бундестаг в ближайшее время, не дожидаясь осени 2025 года.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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