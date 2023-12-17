Рейтинг правящей коалиции в ФРГ достиг исторического минимума

Рейтинг правящей коалиции в Германии (Социал-демократическая партия Германии, "Союз 90/Зеленые" и Свободная демократическая партия) достиг рекордных минимальных показателей, у коалиции трех партий в сумме 32% голосов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом INSA для газеты Bild.
"За СДПГ готовы проголосовать лишь 15% избирателей, за "Зеленых" - 12%, за СвДП - 5%. Таким образом у правящей сейчас "светофорной" коалиции в сумме лишь 32% голосов. Это минимальный показатель за всю историю", - говорится в сообщении Bild.
При этом за оппозиционную ХДС/ХСС готовы отдать свой голос 32% жителей Германии.
Согласно опросу, рейтинг поддержки партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) составил 23%.
По данным INSA, 59% граждан Германии выступают за досрочные выборы в бундестаг в ближайшее время, не дожидаясь осени 2025 года.
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