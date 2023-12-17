Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8692 RUR   0.0189 GBR   2.1703 TRY   0.0585

Цена на нефть

15.12 $/bbl +/- WTI 71.43 -0.15 Brent 76.55 -0.06

Дальнее зарубежье 17.12.2023 15:40

Шеф Пентагона объявит о проведении операции против йеменских хуситов в ходе поездки на Ближний Восток

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе ближневосточного турне объявит о планах проведения операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian) с участием многонациональных сил по противодействию угрозам со стороны йеменских хуситов в Красном море, сообщает издание The War Zone, ссылаясь на представителя Пентагона.

Как указывает издание, информация об операции появилась вслед за перехватом в минувшую субботу американским и британским эсминцами 15 беспилотников, выпущенных йеменскими хуситами по коммерческим судам на юге Красного моря.

Информация о том, корабли каких стран могут принять участие в операции, пока не раскрывается.

В настоящее время на юге Красного моря на патрулировании находятся эсминцы USS Carney и USS Mason ВМС США, эсминец британского королевского флота HMS Diamond, а также фрегат ВМС Франции FS Languedoc. Как сообщило 16 декабря издание Bild, Германия в начале следующего года также собирается отправить в южную часть Красного моря фрегат F221 Hessen для совместных действий с западными партнерами по защите торгового судоходства.

В рамках ближневосточного турне глава Пентагона посетит Израиль, Бахрейн, Катар, Кувейт и американский авианосец US Gerald Ford, находящийся в Восточном Средиземноморье.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ПЕНТАГОН, ЙЕМЕН, ОПЕРАЦИЯ


Похожие новости


Глава Пентагона на следующей неделе посетит Израиль США во вторник проведут испытание системы противоракетной обороны США планируют в 2024 году запуск более 20 военных спутников Пентагон вынужден сокращать расходы из-за текущего конфликта на Ближнем Востоке Остин обсудил с израильским коллегой необходимость защиты гражданских в Газе - Пентагон Шеф Пентагона прибыл в Киев Пентагон призвал Конгресс США утвердить бюджет на целый год Глава Пентагона заявил о приверженности США сдерживанию конфликта на Ближнем Востоке Пентагон сообщил о неудавшемся испытании МБР Минитмен-3 США готовы к эскалации ближневосточного конфликта - глава Пентагона

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az