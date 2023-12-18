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Бизнес и законодательство 18.12.2023 13:04

Акции китайской ИИ-компании SenseTime рухнули почти на 12% после новостей о смерти основателя

Акции китайской SenseTime Group Inc., одной из крупнейших в стране компаний сферы искусственного интеллекта (ИИ), упали в цене на 11,9% в ходе торгов в Гонконге в понедельник после новостей о смерти ее основателя и контролирующего акционера Тан Сяооу из-за проблем со здоровьем.

Тан Сяооу скончался в пятницу, говорится на сайте SenseTime. Его возраст не уточняется.

Котировки акций компании падают, несмотря на ее заверения в отсутствии существенного негативного влияния случившегося на ее повседневную деятельность.

SenseTime в опубликованном на своем сайте некрологе отметила заслуги Тан Сяооу в области ИИ-исследований. Financial Times также указывает на то, что он был одним из первых исследователей в сфере технологий компьютерного зрения.

Тан Сяооу, чье состояние Forbes оценивал в $1,1 млрд, основал SenseTime в 2014 году вместе с ее нынешним главой Сюй Ли. Компания в числе прочего разрабатывает технологии, связанные с распознаванием лиц и беспилотными автомобилями.

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Тэги: КИТАЙ, ИИ, КОМПАНИЯ, ОСНОВАТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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