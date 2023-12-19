Замминистра иностранных дел Азербайджана встретился с представителями БДИПЧ ОБСЕ

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился во вторник с представителями БДИПЧ ОБСЕ Мартиной Баркер-Чиганиковой и Гораном Петровым, сообщает МИД Азербайджана.
«В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой к внеочередным выборам президента Азербайджана, назначенным на 7 февраля 2024 года, и международные обязательства в этом направлении», - отмечается в сообщении.
Мамедов проинформировал о шагах, предпринимаемых для проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов, а также о предпринимаемых мероприятиях связанных с участием международных наблюдателей, обеспечивающих избирательное право граждан Азербайджана проживающих за границей или временно находящимися за пределами страны.
Б.Рустамбеков
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