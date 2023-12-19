Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8568 RUR   0.0188 GBR   2.1521 TRY   0.0585

Цена на нефть

18.12 $/bbl +/- WTI 72.47 +1.04 Brent 77.95 +1.40

Внешняя политика 19.12.2023 20:49

Замминистра иностранных дел Азербайджана встретился с представителями БДИПЧ ОБСЕ

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился во вторник с представителями БДИПЧ ОБСЕ Мартиной Баркер-Чиганиковой и Гораном Петровым, сообщает МИД Азербайджана.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой к внеочередным выборам президента Азербайджана, назначенным на 7 февраля 2024 года, и международные обязательства в этом направлении», - отмечается в сообщении.

Мамедов проинформировал о шагах, предпринимаемых для проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов, а также о предпринимаемых мероприятиях связанных с участием международных наблюдателей, обеспечивающих избирательное право граждан Азербайджана проживающих за границей или временно находящимися за пределами страны.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, БДИПЧ


Похожие новости


Байрамов обсудил со спецпредставителем президента РФ повестку культурного сотрудничества Глава МИД Азербайджана и новый посол США обсудили перспективы процесса нормализации между Баку и Ереваном В Баку раскритиковали власти Нидерландов за заявление о ситуации на Южном Кавказе Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу в США в январе Ереван предлагает Баку встретиться для достижения окончательных формулировок вокруг проекта мирного соглашения Байрамов и Кулеба обсудили сотрудничество между Баку и Киевом Главы МИД Азербайджана и Эстонии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию в регионе Москва приветствует стремление Баку и Еревана нормализовать отношения и заключить мирный договор Ереван дал согласие на встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне Баку и Богота провели межмидовские политконсультации

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az