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Транспорт и связь 21.12.2023 02:01

Volkswagen, Audi, Porsche в 2025г внедрят в электромобили поддержку зарядного стандарта Tesla

Электромобили германской Volkswagen (VW), а также входящих в нее Audi, Porsche и Scout Motors с 2025 года будут поддерживать разработанный Tesla североамериканский стандарт зарядки (North American Charging Standard, NACS), говорится в сообщении VW.

Volkswagen, Audi, Porsche и Scout Motors также работают над адаптерами для уже выпущенных машин, поддерживающих стандарт Combined Charging System (CCS).

Благодаря этим мерам владельцы электромобилей смогут получить доступ более чем к 15 тыс. зарядных станций сети Tesla Supercharger. В Северной Америке им уже доступны свыше 3,8 тыс. станций быстрой зарядки Electrify America и Electrify Canada.

Ранее о планах перейти на стандарт NACS объявили другие автопроизводители, среди которых - General Motors, Mercedes-Benz, Ford, Nissan, Honda, Kia, Jaguar и Fisker.

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Тэги: МИР, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, КОМПАНИИ, ЗАРЯДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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