Рост ВВП Украины в ноябре составил 4%, с начала года - 5,5%

Минэкономики Украины оценивает экономический рост страны в январе-ноябре 2023 года на уровне 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как говорится в сообщении ведомства, в ноябре рост составил 4% по сравнению с ноябрем прошлого года.
Минэкономики также напомнило, что инфляция в годовом измерении по итогам ноября снизилась до 5,1%, это меньше, чем в некоторых странах Евросоюза.
Нацбанк Украины в конце октября повысил прогноз роста ВВП страны в 2023 году с 2,9% до 4,9%, на 2024 год - с 3,5% до 3,6%, ухудшив его на 2025 год с 6,8% до 6%.
Правительство улучшило оценку роста ВВП в этом году с 2,8% до 5%, ухудшило ее на 2024 год с 5% до 4,6%.
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