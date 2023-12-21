Манат подорожал к евро, стабилен к рублю и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 21 декабря сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 21 декабря ЦБА установил на уровне 1.8614 маната/1EUR (20 декабря - 1.8646 маната/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 21 декабря сохранил на уровне 0.0188 маната/1RUB (20 декабря - 0.0188 маната/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 21 декабря ЦБА сохранил на уровне 0.0584 маната/1TRY (20 декабря - 0.0584 маната/1TRY).

Х.Насирзаде