Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8614 RUR   0.0188 GBR   2.1491 TRY   0.0584

Цена на нефть

20.12 $/bbl +/- WTI 74.22 +0.28 Brent 79.70 +0.47

ТЭК 21.12.2023 16:06

Баку и Анкара сформируют рабгруппу для создания энергетического интерконнектора через Нахчыван – Шахбазов

Баку и Анкара сформируют специальную рабочую группу для создания энергетического интерконнектора через Нахчыванскую Автономную Республику в Турцию, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«В настоящее время сотрудничества между ОАО "Азерэнержи" и Turkiye Elektrik Iletim Anonim Sirketi осуществляется в рамках «дорожной карты» на 2023-2025гг. Следующим шагом в развитии нашего сотрудничества станет создание большой рабочей группы с моим участием, моим турецким коллегой Алпарсланом Байрактаром, Азерэнержи и TEIAS, а также других структур Азербайджана и Турции, регулирующих эту сферу для создания энергетического интерконнектора Азербайджан-Турция, а в первую очередь, Нахчыван-Турция", - сказал Шахбазов в четверг в Баку, выступая на панельной сессии "Зеленая энергия и умный город" в рамках Азербайджано-турецкого инвестфорума.

По его словам, создание энергетического коридора для экспорта через Нахчыван в Турцию и далее в Европу мощностью свыше 1 тыс. МВт «зеленой» энергии является одним из стратегических приоритетов Баку.

«Кроме того, энергетический коридор Азербайджан-Турция-Европа является одним из перспективных направлений для транзита электроэнергии из Центральной Азии. Уже достигнута договоренность с Казахстаном и Узбекистаном по экспорту "зеленой" электроэнергии через Азербайджан в Европу", - сказал он.

Шахбазов напомнил, что Азербайджан планирует в перспективе экспортировать до 5 тыс. МВт "зеленой" энергии по различным направлениям, в том числе 1 тыс. МВт - через Нахчыванскую Автономную Республику.

«С этой целью в НАР, Карабахе и в Восточном Зангезуре планируется реализация проектов в сфере "зеленой" энергетики», - отметил он.

Министр добавил, что Азербайджан считает очень важным опыт турецких компаний в сфере энергоэффективности и готов к сотрудничеству в этом направлении.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, РАБГРУППА


Похожие новости


Азербайджано-турецкий энергетический форум пройдет в Нахчыване 28-29 сентября Поставки «зеленой энергии» из Нахчывана в Турцию в будущем могут составить минимум 1 тыс. МВт в год - Алиев Эрдоган считает, что газовый хаб в Турции благоприятно скажется на ценах на энергоносители Азербайджан и Турция в сентябре проведут очередной форум по энергетике Эрдоган считает, что Турция в сфере энергетики хорошо подготовилась к зиме в отличие от Европы Баку и Анкара подпишут соглашение об укреплении сотрудничества в энергетике –Донмез Баку и Анкара обсудили возможности поставок электроэнергии по Зангезурскому энергокоридору Шахбазов выступит на II азербайджано-турецком энергетическом форуме в Стамбуле Глава Минэнерго Турции призвал объединить восток и запад Каспия Азербайджан и Турция обсуждают проведение второго энергетического форума

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az