Баку и Анкара сформируют рабгруппу для создания энергетического интерконнектора через Нахчыван – Шахбазов

Баку и Анкара сформируют специальную рабочую группу для создания энергетического интерконнектора через Нахчыванскую Автономную Республику в Турцию, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
«В настоящее время сотрудничества между ОАО "Азерэнержи" и Turkiye Elektrik Iletim Anonim Sirketi осуществляется в рамках «дорожной карты» на 2023-2025гг. Следующим шагом в развитии нашего сотрудничества станет создание большой рабочей группы с моим участием, моим турецким коллегой Алпарсланом Байрактаром, Азерэнержи и TEIAS, а также других структур Азербайджана и Турции, регулирующих эту сферу для создания энергетического интерконнектора Азербайджан-Турция, а в первую очередь, Нахчыван-Турция", - сказал Шахбазов в четверг в Баку, выступая на панельной сессии "Зеленая энергия и умный город" в рамках Азербайджано-турецкого инвестфорума.
По его словам, создание энергетического коридора для экспорта через Нахчыван в Турцию и далее в Европу мощностью свыше 1 тыс. МВт «зеленой» энергии является одним из стратегических приоритетов Баку.
«Кроме того, энергетический коридор Азербайджан-Турция-Европа является одним из перспективных направлений для транзита электроэнергии из Центральной Азии. Уже достигнута договоренность с Казахстаном и Узбекистаном по экспорту "зеленой" электроэнергии через Азербайджан в Европу", - сказал он.
Шахбазов напомнил, что Азербайджан планирует в перспективе экспортировать до 5 тыс. МВт "зеленой" энергии по различным направлениям, в том числе 1 тыс. МВт - через Нахчыванскую Автономную Республику.
«С этой целью в НАР, Карабахе и в Восточном Зангезуре планируется реализация проектов в сфере "зеленой" энергетики», - отметил он.
Министр добавил, что Азербайджан считает очень важным опыт турецких компаний в сфере энергоэффективности и готов к сотрудничеству в этом направлении.
Н.Аббасова
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