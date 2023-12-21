Около 30 ракет выпущено в четверг из сектора Газа по Израилю

Не менее 30 ракет запустили в четверг из сектора Газа по Израилю, средства ПВО перехватили ракеты над центральной и южной частью страны, сообщает The Times of Israel.

По данным издания, недалеко от Кфар-Сабы, примерно в 80 км от Газы, прозвучали как минимум восемь громких хлопков. Отмечается, что это самый крупный обстрел как минимум за прошедшие несколько дней.

Израильские СМИ пишут, что пуски ракет совершили из центральной части сектора Газа.

Сирены воздушной тревоги звучали в Тель-Авиве и в десятке районов центрального Израиля.

О пострадавших не сообщается.

Пока ни одно движение не взяло на себя ответственность за пуски ракет по Израилю.

Между тем, ранее в четверг палестинское движение ХАМАС распространило заявление, в котором говорится, что оно не согласится освободить заложников или даже вести переговоры по этому вопросу до окончания боевых действий.

До этого The Wall Street Journal, ссылаясь на источники из числа представителей Египта, сообщило, что ХАМАС отклонило предложение Израиля о прекращении огня сроком на одну неделю в обмен на освобождение заложников.

Накануне газета The Jerusalem Post со ссылкой на информированные источники писала, что Израиль проинформировал Катар о готовности по крайней мере к недельному прекращению боевых действий. Взамен Израиль требует освобождения 40 заложников, которых ХАМАС по-прежнему удерживает в анклаве. Соответствующее предложение Израиль направил руководству ХАМАС через Катар.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря.