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Дальнее зарубежье 28.12.2023 21:44

Венесуэла осудила прибытие британского военного корабля к берегам Гайаны

Правительство Венесуэлы осуждает прибытие в Гайану британского военного корабля HMS Trent в то время, как две этих страны ведут территориальный спор из-за приграничного региона Эссекибо.

"Венесуэла категорически осуждает прибытие корабля ВМС Великобритании HMS Trent к берегам Гайаны, что является враждебным провокационным актом и нарушением недавней декларации, принятой в качестве плана действий для решения территориального спора по поводу Эссекибо между Гайаной и Венесуэлой", - говорится в коммюнике венесуэльского правительства.

По мнению властей Венесуэлы, присутствие корабля является "чрезвычайно серьезной проблемой, поскольку оно сопровождается заявлениями политических и военных представителей захватчиков Эссекибо, которые настаивают на внешнем вмешательстве в этот спор".

Правительство Венесуэлы также призвало власти Гайаны принять "немедленные меры" для вывода корабля HMS Trent из территориальных вод страны и воздержаться от дальнейшего вовлечения "военных держав" в территориальный спор.

Венесуэльские власти добавили, что считают необходимым "продолжить идти по пути мира и взаимопонимания, продолжить прямой диалог между сторонами", но "оставляют за собой право на все действия в рамках Конституции и международного права по защите морской и территориальной целостности" страны.

Несколько дней назад стало известно о решении Великобритании отправить корабль HMS Trent к берегам Гайаны в знак дипломатической и военной поддержки бывшей британской колонии: до 1966 года Гайана являлась британской колонией.

Решение об отправке корабля приняли на фоне претензий Венесуэлы на регион Эссекибо.

Кризис между Венесуэлой и Гайаной обострился в последние годы после открытия нефтегазовых месторождений в гайанских территориальных водах, на которые претендует и Венесуэла. В частности, Каракас выступает против выдачи Джорджтауном нефтяным компаниям разрешений на бурение в этих водах.

3 декабря состоялся референдум, на котором граждане Венесуэлы высказались за присоединение Эссекибо к стране. После этого в Гайане начали готовиться к возможному вторжению Венесуэлы.

14 декабря 2023 года в Сент-Винсент и Гренадины президент Гайаны Ирфаан Али и президент Венесуэлы Николас Мадуро провели обсуждения по Эссекибо. Гайана и Венесуэла договорились продолжить диалог и не применять силу против друг друга.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГАЙАНА, КОРАБЛЬ


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