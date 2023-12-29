В пос. Суговушан построят ТП почти за 1,5 млн манатов

Публичное юридическое лицо (ПЮЛ) «Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе» направит около 1,5 млн на строительство трансформаторного пункта (ТП) в поселке Суговушан.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», ПЮЛ подписало соответствующий контракт на выполнение данных работ с компанией «İNTERENERQO».
Стоимость контракта составляет 1 млн 471,326 тыс. манатов.
Работы в рамках контракта должны быть завершены до 31 мая 2024 года.
Б.Рустамбеков
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