Евросоюз импортировал 397 тыс. тонн специй в 2022г, основным поставщиком был Китай

Европейский союз по итогам 2022 года импортировал 397 тыс. тонн специй из стран, не входящих в объединение, сообщило статистическое управление ЕС (Eurostat).

За последние десять лет ввоз увеличился на 57%.

Китай в прошлом году был основным поставщиком специй, на его долю пришлось 38% общего объема поставок в Евросоюзе, говорится в сообщении Eurostat.

Самой востребованной специей был имбирь (122,9 тыс. тонн), далее следуют паприка (109,8 тыс. тонн) и перец (62,9 тыс. тонн). Китай был основной страной поставок имбиря (54%) и паприки (72%), а перец в основном закупался во Вьетнаме (56%).

Импорт корицы (16,2 тыс. тонн) занял четвертое место, причем более одной трети поставок приходилось на Индонезию (37%). Куркума (15,8 тыс. тонн) находилась на пятом месте среди наиболее импортируемых специй, причем основная часть импорта шла из Индии (77%). Основным поставщиком аниса (13,6 тыс. тонн) выступил Египет (34%), тмина (9,6 тыс. тонн) - Индия (72%), мускатного ореха (4,4 тыс. тонн) - Индонезия (72%).

Страны ЕС импортировали 9,5 тыс. тонн кориандра, половина этого объема была завезена из России.

За последние десять лет наиболее существенно увеличился импорт имбиря и куркумы - на 149% и 142%. При этом снизились только зарубежные закупки мускатного ореха - на 4%.