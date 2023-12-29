Евросоюз импортировал 397 тыс. тонн специй в 2022г, основным поставщиком был Китай

Европейский союз по итогам 2022 года импортировал 397 тыс. тонн специй из стран, не входящих в объединение, сообщило статистическое управление ЕС (Eurostat).
За последние десять лет ввоз увеличился на 57%.
Китай в прошлом году был основным поставщиком специй, на его долю пришлось 38% общего объема поставок в Евросоюзе, говорится в сообщении Eurostat.
Самой востребованной специей был имбирь (122,9 тыс. тонн), далее следуют паприка (109,8 тыс. тонн) и перец (62,9 тыс. тонн). Китай был основной страной поставок имбиря (54%) и паприки (72%), а перец в основном закупался во Вьетнаме (56%).
Импорт корицы (16,2 тыс. тонн) занял четвертое место, причем более одной трети поставок приходилось на Индонезию (37%). Куркума (15,8 тыс. тонн) находилась на пятом месте среди наиболее импортируемых специй, причем основная часть импорта шла из Индии (77%). Основным поставщиком аниса (13,6 тыс. тонн) выступил Египет (34%), тмина (9,6 тыс. тонн) - Индия (72%), мускатного ореха (4,4 тыс. тонн) - Индонезия (72%).
Страны ЕС импортировали 9,5 тыс. тонн кориандра, половина этого объема была завезена из России.
За последние десять лет наиболее существенно увеличился импорт имбиря и куркумы - на 149% и 142%. При этом снизились только зарубежные закупки мускатного ореха - на 4%.
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в III квартале на уровне 5,5%
В Азербайджане обсудили проведение COP 29 в 2024г
Министерство обороны Азербайджана подвело итоги 2023 года и обсудило планы на 2024 год
BlendJet отзывает 4,8 млн блендеров в США из-за риска возгорания
Ливан объявил третий раунд оффшорного нефтегазового лицензирования, принимает заявки до 2 июля 2024г
Правительство РФ приняло решение о беспошлинном импорте яиц в Россию до 30 июня 2024 года
Страны ЕС за 10 мес. поставили в Азербайджан духов и туалетной воды на 16 млн евро
Прокуратура Джалилабадского района ведет разбирательство по факту обнаружения тел двух детей в водоканале
Власти Азербайджана в 2024г направят 266 млн манатов на программы и мероприятия в сфере здравоохранения
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Фонд «Nargis» и Банк Республика провели традиционную благотворительную акцию.
Владельцы Visa NeoKart заработают 24% КЭШБЭК во всех маркетах!
В Бакинской высшей школе нефти прошла информационная сессия по устойчивому развитию
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы