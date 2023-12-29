Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8811 RUR   0.0188 GBR   2.167 TRY   0.0576

Цена на нефть

28.12 $/bbl +/- WTI 71.77 -2.34 Brent 77.15 -2.39

Дальнее зарубежье 29.12.2023 20:45

Евросоюз импортировал 397 тыс. тонн специй в 2022г, основным поставщиком был Китай

Европейский союз по итогам 2022 года импортировал 397 тыс. тонн специй из стран, не входящих в объединение, сообщило статистическое управление ЕС (Eurostat).

За последние десять лет ввоз увеличился на 57%.

Китай в прошлом году был основным поставщиком специй, на его долю пришлось 38% общего объема поставок в Евросоюзе, говорится в сообщении Eurostat.

Самой востребованной специей был имбирь (122,9 тыс. тонн), далее следуют паприка (109,8 тыс. тонн) и перец (62,9 тыс. тонн). Китай был основной страной поставок имбиря (54%) и паприки (72%), а перец в основном закупался во Вьетнаме (56%).

Импорт корицы (16,2 тыс. тонн) занял четвертое место, причем более одной трети поставок приходилось на Индонезию (37%). Куркума (15,8 тыс. тонн) находилась на пятом месте среди наиболее импортируемых специй, причем основная часть импорта шла из Индии (77%). Основным поставщиком аниса (13,6 тыс. тонн) выступил Египет (34%), тмина (9,6 тыс. тонн) - Индия (72%), мускатного ореха (4,4 тыс. тонн) - Индонезия (72%).

Страны ЕС импортировали 9,5 тыс. тонн кориандра, половина этого объема была завезена из России.

За последние десять лет наиболее существенно увеличился импорт имбиря и куркумы - на 149% и 142%. При этом снизились только зарубежные закупки мускатного ореха - на 4%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, СПЕЦИИ, ИМПОРТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az