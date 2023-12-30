В Бакинской высшей школе нефти отметили День солидарности азербайджанцев мира и Новый год

В Бакинской высшей школе нефти SOCAR (БВШН) состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Выступивший на мероприятии ректор БВШН Эльмар Гасымов поздравил работников и студентов вуза с наступающими праздниками и пожелал им успехов в новом году.

«Этот год, отмечающий 100-летие со дня рождения спасителя азербайджанского народа, Общенационального лидера Гейдара Алиева, войдет в историю как год, когда его достойный преемник, Главнокомандующий Ильхам Алиев поднял Азербайджанский триколор в городе Ханкенди и тем самым восстановил территориальную целостность нашей страны. Именно в этом году мы испытали огромную радость победы. Наша молодежь не должна забывать историю своей страны. Поэтому я рекомендую молодым людям углубленно изучать историю Азербайджана», - сказал ректор.

Эльмар Гасымов подчеркнул, что уходящий год был успешным для Бакинской высшей школы нефти, и выразил уверенность, что вуз продолжит достигать новых успехов в следующем году.

Мероприятие продолжилось розыгрышем лотереи среди сотрудников вуза и художественной частью.