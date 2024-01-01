Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8766 RUR   0.0188 GBR   2.1643 TRY   0.0576

Цена на нефть

29.12 $/bbl +/- WTI 71.65 -0.12 Brent 77.04 -0.11

Это интересно 01.01.2024 21:00

Немцы не готовы отказаться от собственного автомобиля - опрос

В Германии 88% автовладельцев не могут представить себя без собственного автомобиля и в будущем. По данному показателю Федеративная республика значительно опережает многие другие из 12 европейских стран, где проводился опрос, организованный консалтинговой компанией Horvath.

Согласно обнародованным в понедельник, 1 января, результатам опроса, зависимость от личного авто сильнее лишь в Австрии (92%), сообщает DW.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Полагаете ли вы, что вы будете иметь собственный автомобиль и в 2040 году?" Так же, как и в Германии, на этот вопрос положительно ответили 88% жителей Нидерландов. Следующие места заняли Швейцария и Франция (по 83 процента).

Самыми последними в списке стали Швеция (52%) и Италия (41%). В целом, отказ от личного автомобиля легче представляют себе жители крупных городов, где хорошо развиты системы каршеринга и общественного транспорта, отмечают авторы исследования. В Италии респонденты полагают, что к 2040 году на долю городского транспорта будет приходиться более четверти средств передвижения. В Германии этот показатель значительно ниже (16%).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, АВТОМОБИЛИ, ОПРОС


Похожие новости


Люксовые немецкие автомобили подорожали до рекордов, компенсировав снижение продаж Продажи автомобилей BMW снизились на 12% в III квартале на фоне дефицита полупроводников Mercedes отзовет по всему миру около 300 тыс. машин из-за риска возгорания Германские компании в 2019г сократили выпуск автомобилей до минимума за 22 года Минтранс Германии отзывает почти 100 тыс. автомобилей Opel из-за "дизельгейта" Audi отзывает 1,16 млн автомобилей из-за проблемы с электронасосом системы охлаждения Volkswagen предлагает автовладельцам в ФРГ сдать старые машины и получить до 10 тыс. евро скидки Прокуратура Штутгарта изучает деятельность Porsche в рамках "дизельгейта" Volkswagen выплатит в США еще $1 млрд в рамках дизельгейта Volkswagen снимет с производства не менее 40 моделей

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az