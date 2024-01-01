Немцы не готовы отказаться от собственного автомобиля - опрос

В Германии 88% автовладельцев не могут представить себя без собственного автомобиля и в будущем. По данному показателю Федеративная республика значительно опережает многие другие из 12 европейских стран, где проводился опрос, организованный консалтинговой компанией Horvath.
Согласно обнародованным в понедельник, 1 января, результатам опроса, зависимость от личного авто сильнее лишь в Австрии (92%), сообщает DW.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Полагаете ли вы, что вы будете иметь собственный автомобиль и в 2040 году?" Так же, как и в Германии, на этот вопрос положительно ответили 88% жителей Нидерландов. Следующие места заняли Швейцария и Франция (по 83 процента).
Самыми последними в списке стали Швеция (52%) и Италия (41%). В целом, отказ от личного автомобиля легче представляют себе жители крупных городов, где хорошо развиты системы каршеринга и общественного транспорта, отмечают авторы исследования. В Италии респонденты полагают, что к 2040 году на долю городского транспорта будет приходиться более четверти средств передвижения. В Германии этот показатель значительно ниже (16%).
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