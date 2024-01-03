Армянскому лоббисту Менендесу добавили эпизодов в обвинения о коррупции

Сенатору-демократу, известному армянскому лоббисту и азербайджанофобу, Роберту Менендесу предъявлены дополнительные обвинения во взяточничестве, сообщили американские СМИ.

Обнародовано новое обвинительное заключение, в нем появились новые эпизоды, касающиеся деятельности Менендеса, говорится в сообщениях.

Теперь Менендес обвиняется в получении взяток и подарков в обмен на лоббирование интересов и помощь Катару в рамках многолетней коррупционной схемы с 2021 по 2023 год, что на год дольше, чем первоначально предполагалось, сообщило министерство юстиции.

В сентябре прошлого года американский Минюст предъявил Менендесу и его супруге обвинения в коррупции и использовании их влияния для тайной помощи Египту.

В обвинительном заключении утверждалось, что чета Менендесов брала взятки в сотни тысяч долларов от бизнесменов в обмен на согласие сенатора использовать его официальное положение для их защиты, а также для деятельности в интересах правительства Египта.

На состоявшемся в сентябре суде Менендесы вину не признали и отвергли обвинения в том, что брали крупные взятки.

Сенатора обязали внести залог в размере $100 тыс. Суд разрешил Менендесу покидать территорию США только по делу, также он не может контактировать с другими обвиняемыми, кроме его жены.

Жена сенатора Надин также заявила о своей невиновности и ей назначили залог в $250 тысяч.