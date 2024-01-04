Нефть продолжает дорожать после скачка накануне, Brent у $78,6 за баррель

Цены на нефть поднимаются утром в четверг после резкого роста по итогам предыдущей сессии.
Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:06 составляет $78,61 за баррель, что на $0,36 (0,46%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подскочили в цене на $2,36 (3,1%), до $78,25 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,49 (0,67%) и составили $73,19 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на $2,32 (3,3%), до $72,70 за баррель.
Нефть подскочила в цене на новости о гибели более сотни человек при взрывах у могилы генерала Касема Сулеймани в Иране в годовщину его смерти. Сулеймани был командующим спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции. В спецслужбах Ирана назвали взрывы целенаправленным терактом.
Тем временем добыча нефти на крупнейшем в Ливии месторождении Аш-Шарара приостановлена из-за акций протеста. На месторождении добывается около 300 тыс. баррелей нефти в сутки.
Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), за неделю по 29 декабря резервы нефти в Штатах упали на 7,42 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 2,97 млн баррелей.
Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в 20:00 в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 3,73 млн баррелей.
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