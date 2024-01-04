Польский спецназ заступил на службу в Силах реагирования НАТО с правом командования полномасштабной оборонительной операцией

Польский спецназ с начала 2024 года заступил на службу в Силах реагирования НАТО с правом командования полномасштабной оборонительной операцией, сообщил в четверг Военно-издательский институт (Wojskowy Instytut Wydawniczy, WIW) при министерстве национальной обороны Польши.

"Солдаты готовы действовать на суше, на море и в воздухе в любой точке мира. Они готовы проводить весь спектр специальных операций, включая прямые операции, специальную разведку и военную поддержку, а также могут поддерживать операции по кибербезопасности. Их срок службы в Силах реагирования НАТО продлится шесть месяцев", - говорится в сообщении.

"Мы несем дежурство в то время, когда на нашей восточной границе идут боевые действия. Поэтому, адаптируясь к текущим вызовам и угрозам, мы также готовы командовать полномасштабной оборонительной операцией", - прокомментировал пресс-секретарь польского Командования компонента сил специального назначения (Dowodztwo Komponentu Wojsk Specjalnych, DKWS) подполковник Мариуш Лапета.

Он подчеркнул, что таким правом польский контингент, ранее уже дважды включавшийся в Силы реагирования НАТО, в 2015 и 2020 гг, наделяется впервые, ранее получав полномочия командовать исключительно местными операциями, на территории Польши.

Сообщается, что Польша взяла на себя обязательства по созданию командных структур и координации тылового обеспечения специальных операций.