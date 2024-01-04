Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8766 RUR   0.0188 GBR   2.1643 TRY   0.0576

Цена на нефть

03.01 $/bbl +/- WTI 72.70 +2.32 Brent 78.25 +2.36

Дальнее зарубежье 04.01.2024 17:05

Польский спецназ заступил на службу в Силах реагирования НАТО с правом командования полномасштабной оборонительной операцией

Польский спецназ с начала 2024 года заступил на службу в Силах реагирования НАТО с правом командования полномасштабной оборонительной операцией, сообщил в четверг Военно-издательский институт (Wojskowy Instytut Wydawniczy, WIW) при министерстве национальной обороны Польши.

"Солдаты готовы действовать на суше, на море и в воздухе в любой точке мира. Они готовы проводить весь спектр специальных операций, включая прямые операции, специальную разведку и военную поддержку, а также могут поддерживать операции по кибербезопасности. Их срок службы в Силах реагирования НАТО продлится шесть месяцев", - говорится в сообщении.

"Мы несем дежурство в то время, когда на нашей восточной границе идут боевые действия. Поэтому, адаптируясь к текущим вызовам и угрозам, мы также готовы командовать полномасштабной оборонительной операцией", - прокомментировал пресс-секретарь польского Командования компонента сил специального назначения (Dowodztwo Komponentu Wojsk Specjalnych, DKWS) подполковник Мариуш Лапета.

Он подчеркнул, что таким правом польский контингент, ранее уже дважды включавшийся в Силы реагирования НАТО, в 2015 и 2020 гг, наделяется впервые, ранее получав полномочия командовать исключительно местными операциями, на территории Польши.

Сообщается, что Польша взяла на себя обязательства по созданию командных структур и координации тылового обеспечения специальных операций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, СПЕЦНАЗ, НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az