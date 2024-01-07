Завершились тренинги, проводимые японской компанией в Бакинской высшей школе нефти

Завершились тренинги, проводимые японской компанией INPEX в Бакинской высшей школе нефти SOCAR (БВШН).

Участникам тренингов, которые прошли в рамках долгосрочного сотрудничества между компаниями SOCAR и INPEX и охватили темы «Геостатистическое моделирование» и «Моделирование композитных слоев», были вручены сертификаты.

Всего в тренингах приняли участие 26 сотрудников SOCAR, в том числе 19 человек - на тренинге "Геостатистическое моделирование" и 7 человек - на тренинге "Моделирование композитных слоев". Также в обоих тренингах в качестве организаторов и коучей приняли участие 7 представителей компании INPEX.

Выступая на церемонии вручения сертификатов, проректор по образованию и науке БВШН Севда Заргерова подчеркнула важность тренингов и выразила уверенность, что данные тренинги принесут большую пользу участникам. Проректор отметила, что в будущем участники будут успешно применять на практике знания, полученные ими на тренингах.