Завершились тренинги, проводимые японской компанией в Бакинской высшей школе нефти

Завершились тренинги, проводимые японской компанией INPEX в Бакинской высшей школе нефти SOCAR (БВШН).
Участникам тренингов, которые прошли в рамках долгосрочного сотрудничества между компаниями SOCAR и INPEX и охватили темы «Геостатистическое моделирование» и «Моделирование композитных слоев», были вручены сертификаты.
Всего в тренингах приняли участие 26 сотрудников SOCAR, в том числе 19 человек - на тренинге "Геостатистическое моделирование" и 7 человек - на тренинге "Моделирование композитных слоев". Также в обоих тренингах в качестве организаторов и коучей приняли участие 7 представителей компании INPEX.
Выступая на церемонии вручения сертификатов, проректор по образованию и науке БВШН Севда Заргерова подчеркнула важность тренингов и выразила уверенность, что данные тренинги принесут большую пользу участникам. Проректор отметила, что в будущем участники будут успешно применять на практике знания, полученные ими на тренингах.
Алиев принял верительные грамоты новых послов Японии, Люксембурга и Перу
Алиев назначил министра экологии Азербайджана президентом COP29
ЦИК зарегистрировал кандидатуры Оруджа и Нуруллаева на пост президента Азербайджана
Махмудзаде, Мамедов и Меликова назначены гендиректорами ЦБ Азербайджана
Бакинский аэропорт в праздничные дни обслужил около 160 тыс. пассажиров
Рост ненефтегазового промпроизводства в Азербайджане в 2024г составит 8,5%
ИТОГИ ГОДА: Продажи предметов искусства на аукционах в 2023г упали на четверть, до $5,7 млрд
Бакинский филиал Сеченовского университета потратит около 1,5 млн манатов на закупку симуляционного оборудования и расходных материалов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
Глава Евросовета Мишель решил покинуть свой пост досрочно в связи с намерением избраться в Европарламент
Польша не отказывается от планов модернизации армии и международных контрактов на оружие
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы