AYNA направит еще 7,6 млн манатов на создание прочих инфосистем

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) привлекло ЗАО «AzSoftwareSystem» для создания прочих информационных систем для обеспечения деятельности Агентства. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан»,согласно данным портала госзакупок, сAzSoftwareSystemзаключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 7 млн 600,38 тыс. манатов. По условиям контракта,AzSoftwareSystemдолжна выполнить все работы до 25 декабря 2024 года. Х.Насирзаде

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