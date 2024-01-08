Баку обвинил Вашингтон в политических манипуляциях

Госкомитет по работе с религиозными структурами Азербайджана выступил с заявлением, в котором осудил действия Госдепа США, связанные с включением Азербайджана в список стран, требующих надзора на предмет возможных нарушений свободы вероисповедания.
Госкомитет считает действия США политической манипуляцией.
««Недостатки», представленные Международной комиссией по свободе вероисповедания США, не отражают реалий Азербайджана, а также полностью противоречат действительности. В указанных отчетах Комиссии многие моменты не исследованы, в них делается ссылка на проармянские источники, а иногда событиям преднамеренно даются неверные объяснения. Это серьезно подрывает объективность отчетов, которые совершенно не соответствуют целям и задачам, которые преследовались при их подготовке», - говорится в заявлении Госкомитета.
При этом в Госкомитете напомнили об отсутствии какой-либо информации об уничтожении Арменией азербайджанских исторических, культурных и религиозных памятников в период оккупации азербайджанских территорий.
Вместе с тем, в Госкомитете напомнили американской стороне о том, что Армения в период оккупации азербайджанских территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре превратила мечети в стойла для животных и свинарники, разрушила религиозные святыни мусульман. Кроме этого, Армения присвоила религиозные памятники, относящие к наследию Кавказской Албании, а также допустила разграбление мусульманских кладбищ на ранее оккупированных азербайджанских территориях.
Ведомство отмечает, что в настоящее время власти Азербайджана активно восстанавливают религиозные и исторические памятники в Карабахе и Восточном Зангезуре, которые были разрушены армянской стороной в период оккупации этих территорий.
Помимо этого, в Госкомитетезаявили, что вызывает недоумение тот факт, что США в своем отчете забыли указать о том, что в центре Баку сохранилась армяно-григорианская церковь и тысячи книг на армянском языке.
В ведомстве считают, что такие предвзятые и необоснованные оценки наносят вред отношениям между Баку и Вашингтоном. Кроме этого, в Госкомитете считают, что «под контроль» должны быть взяты Армения и США, где серьезно нарушаются права, в частности, мусульман.
«Пользуясь возможностью, советуем Госдепу также не лить воду на мельницу проармянских сил, проводящих кампанию клеветы против Азербайджана, воздерживаться от политики двойных стандартов и предпринимать шаги в соответствии с нормами международного права, на основе новых реалий, возникших в регионе», - подчеркивает Госкомитет.
Х.Насирзаде
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