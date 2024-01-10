Израильские военные нанесли удары еще по 150 целям ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки атаковала еще свыше 150 целей группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщает в среду The Times of Israel.
По данным издания, военные продолжают уничтожать позиции ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге анклава и в районе лагеря для беженцев Аль-Магази в центральной части Газы.
В частности, в Аль-Магази военные наводили авиаудары на отряды ХАМАС, а также нашли 15 спусков в подземные туннели группировки. Также подразделения ЦАХАЛ обнаружили ракетные установки, запасы реактивных снарядов и взрывчатки, БПЛА.
В Хан-Юнисе военные 98-й дивизии "Ха-Эш" тоже осуществляли целеуказание для ВВС, и кроме того, сами в ходе боев уничтожили десятки членов ХАМАС.
Между тем, по данным "Аль-Джазиры", ЦАХАЛ продолжает рейды на Западном берегу реки Иордан. Так, в Наблусе из-за стрельбы израильских военных ранения получили пять палестинцев.
7 октября группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. По информации арабских СМИ, жертвами израильских ударов в секторе Газа с момента начала операции стали свыше 23,2 тыс. палестинцев, получили ранения свыше 59,1 тыс. человек.
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