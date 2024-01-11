Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.866 RUR   0.019 GBR   2.1699 TRY   0.0567

Цена на нефть

10.01 $/bbl +/- WTI 71.37 -0.87 Brent 76.80 -0.79

Это интересно 11.01.2024 15:28

Число прослушиваний песен на мировых стриминговых сервисах впервые превысило 4 трлн

Количество прослушиваний музыкальных произведений на стриминговых сервисах в мире подскочило на 22,3% в прошлом году, впервые в истории превысив 4 трлн, пишет издание Music Business Worldwide со ссылкой на отчет компании Luminate.

С учетом видеоклипов, общее число прослушиваний увеличилось на 33,7% и достигло 7,1 трлн.

Американский рынок музыкального стриминга в 2023 году вырос на 14,6%, до 1,5 трлн прослушиваний (аудио + видео).

Самым популярным исполнителем в США ожидаемо стала Тейлор Свифт - 1,8% всех песен, проигранных американцами в минувшем году, принадлежат именно ей. Наиболее популярным жанром остается хип-хоп с долей рынка 25,5%.

Между тем самый активный рост прослушиваний в Штатах зафиксировали жанры кантри (на 23,7%), латина (+24,1%) и поп-музыка других стран (прослушивания в этой категории, в которую входят японская, корейская и африканская поп-музыка, выросли на 26,2%).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, МУЗЫКА, СТРИМИНГ, ГОД


Похожие новости


Apple представила собственный сервис потоковой музыки YouTube может удалить музыку независимых лейблов из-за запуска нового сервиса

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az