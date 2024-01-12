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Регион 12.01.2024 14:08

Армянский экс-военачальник Хачатрян задержан после стрельбы в ресторане

Бывший заместитель начальника Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян задержан по подозрению в стрельбе в одном из ресторанов, сообщают армянские СМИ.

"В ресторане "У Эрика" в селе Арамус Котайкской области 11 января произошла потасовка с участием 10 человек, в ходе которой Тиран Хачатрян произвел выстрелы из наградного оружия", - пишут СМИ.

Отмечается, что Хачатрян задержан днем 12 января в одном из отелей.

В полиции и Следственном комитете "Интерфаксу" подтвердили факт стрельбы в ресторане, однако от других комментариев воздержались.

В феврале 2021 года Генштаб ВС Армении выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Хачатряна с должности первого замначальника Генштаба.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГЕНЕРАЛ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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