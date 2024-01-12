Ряд европейских стран поддержали операцию США против хуситов

Великобритания, Германия, Дания и Нидерланды совместно с США и некоторыми другими странами выпустили заявление, в котором отметили, что целью авиаударов по объектам мятежников-хуситов в Йемене было поддержание безопасности в Красном море.

"Вооруженные силы Соединенных Штатов и Соединенного Королевства при поддержке Нидерландов, Канады, Бахрейна и Австралии нанесли совместные удары (...) по ряду целей в районах Йемена, контролируемых хуситами. Эти высокоточные удары были направлены на то, чтобы подорвать возможности, которые хуситы используют для создания угроз мировой торговле на одном из самых важных водных путей в мире", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен подчеркнул, что "правительство Дании полностью поддерживает ответные меры в Йемене, принятые под руководством США".

"Дания внесет вклад, отправив международной оборонительной коалиции свой фрегат", - добавил Расмуссен.

Глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот отметила, что "Нидерланды оказывают поддержку точечным ударам" США по объектам хуситов, и поэтому "направили одного штабного офицера".

"Нидерланды вместе со своими партнерами продолжают работать над обеспечением безопасности на море и деэскалацией в регионе", - написала Слот в соцсети X.

Франция также поддержала авиаудары США и союзников по целям хуситов.

"Франция вновь осуждает атаки хуситов на торговые суда в Красном море, которые являются нарушением прав и свобод судоходства, и требует, чтобы хуситы немедленно прекратили их. Совершая эти вооруженные действия, хуситы несут чрезвычайно высокую ответственность за региональную эскалацию", - говорится в коммюнике французского МИД.

"Франция продолжит выполнять свои обязанности и вносить вклад в обеспечение морской безопасности в этом районе во взаимодействии со своими партнерами", - заявили во французском внешнеполитическом ведомстве.

В свою очередь Норвегия и Швеция призвали не допустить расширения масштабов конфликта.

"Основной конфликт - тот, который мы наблюдаем в секторе Газа и на самом Ближнем Востоке. Мы должны сделать все возможное, чтобы урегулировать его. (...) В то же время, регулярные нападения на судоходство через Красное море неприемлемы", - заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем подчеркнул, что ответственность за ситуацию в Красном море "лежит на хуситах, и их атаки должны прекратиться".