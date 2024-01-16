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Дальнее зарубежье 16.01.2024 16:29

Глава Еврокомиссии выступила в Давосе за продолжение помощи Украине

ЕС должен продолжать свою помощь Украине, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме.

"Украинцам нужно предсказуемое финансирование. Они также нуждаются в устойчивых поставках вооружений", - сказала глава ЕК во вторник в Давосе.

По ее словам, Украине, кроме того, нужна надежда, а эта надежда связана с Европой. Фон дер Ляйен напомнила о решении ЕС начать переговоры с Киевом о вступлении Украины в Европейский союз.

"Это будет историческое достижение для Украины и ответ Европы на призыв истории", - считает председатель Европейской комиссии.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, ДАВОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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