Глава Еврокомиссии выступила в Давосе за продолжение помощи Украине

ЕС должен продолжать свою помощь Украине, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме.
"Украинцам нужно предсказуемое финансирование. Они также нуждаются в устойчивых поставках вооружений", - сказала глава ЕК во вторник в Давосе.
По ее словам, Украине, кроме того, нужна надежда, а эта надежда связана с Европой. Фон дер Ляйен напомнила о решении ЕС начать переговоры с Киевом о вступлении Украины в Европейский союз.
"Это будет историческое достижение для Украины и ответ Европы на призыв истории", - считает председатель Европейской комиссии.
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