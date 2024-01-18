Москва предпримет ответные меры, включая зеркальные, в случае реализации идеи США о конфискации активов РФ - Рябков

Идея США о конфискации российских замороженных активов приобретает все более конкретные контуры, Москва в случае их реализации примет ответные меры, включая зеркальные, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не ожидаем от западных противников никаких здравых действий, никаких шагов, которые демонстрировали бы хотя бы минимальное понимание того, насколько вредоносно и контрпродуктивно само обсуждение этой темы. Но видно, что идея постепенно обретает более конкретные контуры, хотя до ее реализации западной группой в практическом плане еще не дошло. Мы, безусловно, предпримем меры, если дойдет до реализации подобных угроз, в том числе и зеркального характера", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса", завершена ли выработка мер на этот случай.
"Но сейчас анонсировать их повода нет, - это было бы, наверное, дополнительным стимулом к так называемому мыслительному процессу у наших противников, - этого совершенно не нужно нам", - добавил Рябков.
Новый посол США в Азербайджане собирается работать над укреплением отношений Вашингтона и Баку
Алиев принял верительные грамоты нового посла США в Азербайджане
В парламенте Азербайджана призвали власти страны приостановить все экономические отношения с Францией
Глава Минэкономики Азербайджана обсудил с главой Indorama Ventures возможности сотрудничества
В Азербайджане в 2023г санкции к нарушителям антимонопольного законодательства составили 650 тыс. манатов
Мировое предложение нефти в 2023г выросло на 1,9 млн б/с, в 2024г ожидается рост на 1,5 млн б/с - МЭА
Американский суд восстановил запрет на продажи в стране двух моделей «умных» часов Apple
Первый отель под брендом Mercure открылся в Азербайджане
Потребителям в Азербайджане в 2023г возмещено свыше 600 тыс. манатов на основе поданных ими жалоб
Алиев посетил Нефтчалинский район
Алиев посещает Лянкяранский район
Власти Азербайджана направят 9 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль Нахчывана
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
В преддверии праздника Новруз AZAL увеличит рейсы в Европу
AccessBank объявил свои финансовые результаты за 2023 год
Банк Республика показал прирост по всем финансовым показателям в 2023 году
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы