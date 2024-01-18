Москва предпримет ответные меры, включая зеркальные, в случае реализации идеи США о конфискации активов РФ - Рябков

Идея США о конфискации российских замороженных активов приобретает все более конкретные контуры, Москва в случае их реализации примет ответные меры, включая зеркальные, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не ожидаем от западных противников никаких здравых действий, никаких шагов, которые демонстрировали бы хотя бы минимальное понимание того, насколько вредоносно и контрпродуктивно само обсуждение этой темы. Но видно, что идея постепенно обретает более конкретные контуры, хотя до ее реализации западной группой в практическом плане еще не дошло. Мы, безусловно, предпримем меры, если дойдет до реализации подобных угроз, в том числе и зеркального характера", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса", завершена ли выработка мер на этот случай.

"Но сейчас анонсировать их повода нет, - это было бы, наверное, дополнительным стимулом к так называемому мыслительному процессу у наших противников, - этого совершенно не нужно нам", - добавил Рябков.