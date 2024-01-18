В Азербайджане предлагают передать один из региональных аэропортов в управление иностранной компании

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком провела проверку на предмет нарушения антимонопольного закона авиакомпанией «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), сообщил заместитель начальника Службы Джафар Бабаев.
«Мы не обнаружили никаких нарушений, связанных со злоупотреблением компанией своих позиций, манипуляция ценами на авиабилеты и др.», - сказал Бабаев в четверг на пресс-конференции.
По его словам, AZAL осуществляет полеты в определенные страны, в другие страны рейсы осуществляют множество иностранных компаний.
В то же время Бабаев отметил, что для совершенствования сферы пассажироперевозок авиационных транспортом подготовлено несколько предложений. «Как вы знаете в регионах Азербайджана имеются аэропорта. Мы предлагаем один из региональных аэропортов передать в управление иностранной компании или же привлечь какую-либо дополнительную компанию и сформировать там местное управление», - сказал Бабаев.
По его словам, это предложение на данный момент находится на рассмотрении правительства. Кроме этого, его рассматривает и министерство цифрового развития и транспорта.
В Азербайджане в настоящее время имеется 8 международных аэропортов, 7 из которых действуют в регионах страны.
Б.Рустамбеков
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