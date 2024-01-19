Motorola может занять третье место на рынке смартфонов через три года

Motorola может стать третьим по объему продаж производителем смартфонов в мире через три года, заявил вице-президент Lenovo Мэтью Зелински в интервью CNBC на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
"Я готов поставить свою зарплату на то, что через три года мы займем третье место", - сказал он.
Lenovo купила бренд Motorola в 2014 году. В 2023 году Lenovo и Motorola вместе заняли около 4% мирового рынка смартфонов, что является восьмым показателем среди конкурентов, по данным Counterpoint Research. При этом на некоторых рынках бренд имеет заметный успех: в США Motorola занимает третье место по продажам, в Латинской Америке - второе.
Лидером глобального рынка смартфонов в 2023 году впервые стала американская Apple Inc. с долей рынка 20,1%, по данным IDC. Samsung, занимавший первую строчку с 2010 года, опустился на второе место с показателем 19,4%. На третьем месте расположилась китайская Xiaomi, продавшая 145,9 млн смартфонов, что равняется 12,5% рынка.
Motorola планирует сфокусироваться на премиальном сегменте рынка, в котором доминируют Apple и Samsung. Именно к этому сегменту относится складной смартфон Razr, первая версия которого была представлена в 2020 году.
Для увеличения производства Lenovo готова в случае необходимости увеличить мощности своего завода в Индии, сказал Зелински. Он также назвал Индию одной из стратегически значимых стран для компании.
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