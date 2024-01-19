ИИ-стартап Cohere обсуждает привлечение финансирования на сумму до $1 млрд

ИИ-стартап Cohere, являющийся разработчиком больших языковых моделей (LLM), ведет переговоры с инвесторами о привлечении финансирования на сумму до $1 млрд, пишет газета Financial Times.
Cohere, имеющая офисы в Канаде, США и Великобритании, основана бывшими специалистами Google.
По словам источников FT, оценка компании в рамках готовящегося инвестраунда еще не определена, но она рассчитывает привлечь от $500 млн до $1 млрд.
В июне 2023 года Cohere получила финансирование в размере $270 млн от Nvidia Corp., Oracle Corp., а также ряда венчурных компаний, включая Index Ventures и Inovia Capital. Тогда она была оценена в $2,2 млрд.
В готовящемся инвестраунде ее оценка может быть выше, учитывая рост интереса инвесторов к большим языковым моделям, которые могли бы составить конкуренцию системам, разрабатываемым OpenAI, отмечает FT.
Cohere является одним из трех наиболее значимых ИИ-стартапов в Северной Америке наряду с OpenAI и Anthropic.
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