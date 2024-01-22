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Бизнес и законодательство 22.01.2024 20:03

Казахстан и Италия договорились о сотрудничестве при страховании экспортно/импортных сделок

Банк развития Казахстана (БРК) и Экспортное кредитное агентство Италии SACE заключили меморандум о взаимопонимании, сообщила пресс-служба БРК.

"Согласно документу, БРК и SACE будут развивать деловые взаимоотношения по страхованию сделок между финансовыми институтами Казахстана и Италии с акцентом на отрасли транспорта и логистики, энергетики, машиностроения, металлургии, химической и пищевой промышленности и другие секторы экономики", - говорится в пресс-релизе.

"Подписанный сегодня меморандум открывает новые возможности для привлечения итальянского бизнеса к работе в Казахстане. Так, SACE со своей стороны может предоставить страхование или гарантии для экспортно/импортных сделок на сумму до 100 млн евро. Это позволит придать новый импульс развитию казахстанско-итальянских экономических связей", - сказал председатель правления БРК Марат Елибаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Меморандум подписан в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Италию.

Банк развития Казахстана создан в 2001 году, осуществляет кредитование средне- и долгосрочных инвестиционных проектов в сфере производственной инфраструктуры и в несырьевых отраслях экономики, содействует привлечению внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. Входит в структуру госхолдинга "Байтерек".

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Тэги: КАЗАХСТАН, ИТАЛИЯ, СТРАХОВАНИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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