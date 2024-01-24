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24.01.2024 17:00

Nar удостоен международного сертификата удовлетворенности клиентов

Очередное достижение Nar: стратегия клиентоориентированности мобильного оператора получила международное признание. Компания Nar удостоена сертификатов Системы Управления Качеством ISO 9001:2015 и Системы Управления Удовлетворенностью Клиентов ISO 10002:2018. Оценку провела международная инспекционно-сертификационная компания Bureau Veritas Group. Nar доказал соответствие обширным критериям Международной организации по стандартизации, продемонстрировав свою надежность и приверженность предоставлению услуг первоклассного качества абонентам. Генеральный директор Nar Гуннар Панке заявил, что сертификаты ISO подчеркивают стремление мобильного оператора обеспечить эффективность и наивысший уровень удовлетворенности клиентов.

«Клиентоориентированность и доступность — основные ценности Nar. Эти сертификаты отражают наш систематический подход, в основе которого фокус на потребностях абонентов. Мы продолжим придерживаться самых высоких стандартов управления качеством», - отметил Гуннар Панке.

ISO, или Международная организация по стандартизации, — это глобальная структура, которая устанавливает международно признанные стандарты для обеспечения качества, безопасности и эффективности продуктов, услуг и систем. Соответствие стандартам ISO означает стремление к совершенству, укрепление доверия и авторитета в различных отраслях по всему миру.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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