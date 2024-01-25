Израильские военные продвигаются через Хан-Юнис

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает операцию в крупнейшем городе на юге сектора Газа Хан-Юнисе, внимание командования сконцентрировано на районах вокруг местного лагеря беженцев, сообщает в четверг Times of Israel.

"В ходе крупнейшей за месяц операции израильские танки пробиваются через Хан-Юнис, где укрывается много палестинцев с севера, который был ранее эпицентром войны (...) основная цель ЦАХАЛ, судя по всему, это зона вокруг лагеря беженцев "Хан-Юнис", куда входят больницы "Нассер" и "Аль-Амаль", а также центр обучения Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), который пережил удар в минувшую среду", - информирует издание.

В ЦАХАЛ накануне сообщили, что ведут расследование инцидента с ударом по центру БАПОР, в результате которого погибли не менее девяти человек.

Тем временем, отмечает издание, значительное число палестинцев, следуя указаниям Израиля, перебралось из этого района южнее - в Рафах на границе с Египтом.

В четверг ЦАХАЛ отчиталась об уничтожении множества палестинских бойцов силами 98-й воздушно-десантной дивизии в районе Аль-Амаль в Хан-Юнисе. Спецподразделение "Маглан" провело рейды по ряду объектов группировки ХАМАС, включая ее штабы, вступила в ближний бой с хамасовцами.

На севере Газы военные продолжили зачищать остатки инфраструктуры ХАМАС. Вместе с тем, отмечает издание, по меры продвижения войск в анклаве интенсивность обстрелов израильских городов из сектора значительно упала.

В минувший вторник в ЦАХАЛ объявили, что завершили окружение Хан-Юниса. Между тем, по информации западных СМИ, местные жители заявляют о неослабевающих ударах ЦАХАЛ вокруг больниц "Нассер" и "Аль-Амаль". Палестинские медики утверждают, что израильские танки взяли в кольцо эти два медицинских учреждения и уничтожают цели вокруг них.

Израильские военные настаивают, что в городских районах находятся пункты боевого управления, форпосты, штабы палестинских вооруженных формирований.

7 октября ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. По последним данным властей Газы, свыше 25 тыс. человек в анклаве погибли в результате ударов Израиля.