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В Иракском Курдистане фиксируют серьезные перебои с электроснабжением после удара БПЛА по крупному месторождению газа

Налет беспилотника на месторождение газа Хор-Мор - одно из крупнейших в Ираке - привел к масштабным отключениям электричества в Иракском Курдистане, сообщает в пятницу Arab news.

Удар беспилотника пришелся на ночь, оказался поврежден резервуар со сжиженным газом. Пострадавших в результате налета нет. Однако в базирующейся в ОАЭ компании Dana Gas, добывающей тут газ, сообщили, что им пришлось прервать работу месторождения, чтобы потушить пожар. Возгорание ликвидировали, вскоре ожидается возобновление производства.

Пока никакая группировка не взяла на себя ответственность за удар беспилотника.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль, в ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. По данным Arab news, налеты беспилотников и ракетные обстрелы происходят почти ежедневно, нападения приписывает себе проиранское военизированное объединение "Исламское сопротивление в Ираке".

Накануне снаряженный взрывчаткой беспилотник попытался атаковать американских солдат на базе возле аэропорта в Эрбиле, но был сбит.

В ответ США наносили удары по группировке "Катаиб Хезболла", которая входит в состав подчиняющихся иракскому премьеру "Сил народной мобилизации". Премьер Ирака ас-Судани неоднократно призывал военных международной коалиции во главе с США уйти из Ирака.

Накануне ас-Судани на встрече с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом подчеркнул, что террористическая группировка "Исламское государство" больше не представляет угрозу для Ирака, поэтому в Багдаде считают уместным начать работу над выводом из страны сил коалиции под эгидой США.

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Тэги: ИРАК, АТАКА, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ПЕРЕБОИ


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