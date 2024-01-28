Пашинян рассказал о проблемах с призывом в армию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечает наличие проблем с призывом в армию.
По его словам, в армию забирают меньше половины граждан призывного возраста.
"Это означает, что либо у нашего поколения серьезные проблемы со здоровьем, либо призыв остается самой процветающей средой коррупции, а представители медицинского сообщества, военные и общественность находятся в "союзе" друг с другом", - сказал Пашинян.
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