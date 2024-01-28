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Регион 28.01.2024 22:14

Пашинян рассказал о проблемах с призывом в армию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечает наличие проблем с призывом в армию.

По его словам, в армию забирают меньше половины граждан призывного возраста.

"Это означает, что либо у нашего поколения серьезные проблемы со здоровьем, либо призыв остается самой процветающей средой коррупции, а представители медицинского сообщества, военные и общественность находятся в "союзе" друг с другом", - сказал Пашинян.

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Тэги: ПАШИНЯН, АРМИЯ, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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