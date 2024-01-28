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Регион 28.01.2024 23:20

Ереван предложил Баку подписать договор о ненападении

Ереван предложил Баку заключить договор о ненападении, если станет ясно, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье.

"Мы предложили Азербайджану механизм взаимного контроля над вооружениями, а также подписание пакта о ненападении, если окажется, что заключение мирного договора затянется", - сказал он.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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