Ереван предложил Баку подписать договор о ненападении

Ереван предложил Баку заключить договор о ненападении, если станет ясно, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье.

"Мы предложили Азербайджану механизм взаимного контроля над вооружениями, а также подписание пакта о ненападении, если окажется, что заключение мирного договора затянется", - сказал он.

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