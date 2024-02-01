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ТЭК 01.02.2024 18:16

Австрия направила в 2023г около $326 млн на покупку нефти Azeri Light

Австрия в 2023 году приобрела около 3,7 млн баррелей нефти сорта Azeri Light, что в 7,7 раза больше, чем в 2022 году, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

В стоимостном выражении поставки за отчетный период выросли в 7,1 раза, до $326,4 млн.

Согласно статданным, в декабре 2023 года Австрия приобрела около 0,3 млн баррелей нефти сорта Azeri Light (рост на 22% год к году), направив на эти цели $26,8 млн (рост на 21,2%). Средняя цена Azeri Light в декабре составила порядка $88,4 за баррель.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АВСТРИЯ, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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