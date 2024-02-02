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Дальнее зарубежье 02.02.2024 20:51

В ЕС обеспокоены последствиями запрета в Косово сербского динара

Решение Центробанка Косово ввести с 1 февраля запрет на хождение сербского динара должно было приниматься по итогу консультаций в рамках диалога Белграда и Приштины, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

"Еврокомиссия сожалеет, что это решение было принято без предварительных консультаций, имея в виду последствия для повседневной жизни косовских сербов и других сообществ Косово", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что ЕК особенно обеспокоена относительно последствий для школ и больниц, финансируемых Сербией, учитывая отсутствие альтернатив в данный момент.

При этом Мамер уточнил, что Еврокомиссия "принимает во внимание решение Центрального банка разрешить переходный период". "Комиссия призывает Косово гарантировать, что этот переходный период будет достаточно продолжительным для того, чтобы было найдено решение на основе переговоров в рамках диалога (Белграда и Приштины) при посредничестве ЕС", - объявил представитель ЕК.

На территории Косово с четверга вступил запрет на хождение сербского динара, однако по просьбе местных властей банк края объявил о том, что на протяжении некоторого времени будет действовать переходный период, чтобы люди могли полностью перейти на евро.

О том, что евро станет единственной валютой в крае, местный банк объявил в прошлом месяце.

Сербские наблюдатели отмечают, что решение о запрете на хождение сербского динара в Косово породит много проблем не только для косовских сербов, но и для торговли и предприятий. В частности, под ударом оказались все сербские учреждения - школы, больницы, сербская библиотека в Грачанице. Это решение отразится на выплатах пенсий, социальных пособий и на других формах поддержки, которые Белград направляет гражданам Сербии в Косово.

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Тэги: ЕС, СЕРБИЯ, КОСОВО, ВАЛЮТА


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