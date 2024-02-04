Премьер Великобритании назвал неприемлемыми атаки хуситов на суда

Британский премьер-министр Риши Сунак после авиаударов Британии с США по позициям хуситов в Йемене заявил, что атаки группировки на суда неприемлемы, и назвал долгом Лондона защищать свободу.

"Недавние атаки (хуситов - ИФ) на британские и международные суда неприемлемы. Наш долг - это защита невинных жизней и защита свободы", - сказал премьер-министр, его цитирует канал Sky News.

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон после третьего раунда ударов США и Британии по позициям хуситов в Йемене заявил, что Лондон "неоднократно предупреждал" группировку, что ее атаки "должны прекратиться".

"Великобритания и США нанесли новые удары по военным позициям хуситов. Мы неоднократно предупреждали хуситов. Их безрассудные действия ставят под угрозу невинные жизни, угрожают свободе навигации и дестабилизируют регион. Атаки хуситов должны прекратиться", - написал Кэмерон в соцсети X.

Американские и британские войска при поддержке ряда союзников атаковали в субботу вечером позиции хуситов в Йемене, нанесли удары по 36 объектам в 13 населенных пунктах. Хуситы в свою очередь пообещали не оставить без реакции эти атаки.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море.

В январе вооруженные силы США и Британии нанесли несколько серий ударов по военным объектам хуситов, целью которых было уничтожение баз беспилотников, противокорабельных и баллистических ракет, которые используются при атаках на коммерческие суда на юге Красного моря.