Инвестиции компании Azerconnect в Карабахе достигнут 60 миллионов манатов

Компания Azerconnect, выделяющаяся применением инноваций в сфере ИКТ и высоких технологий в Азербайджане, планирует увеличить объем инвестиций в реконструкцию и развитие телекоммуникационной инфраструктуры в освобожденных территориях страны до 60 миллионов манатов. Об этом сообщили в компании.

Отметим, что Azerconnect до настоящего времени уже вложила 24 миллиона манатов в строительство телекоммуникационной сети в Карабахском регионе страны.

Azerconnect, входящая в состав NEQSOL Holding, также продолжает свою деятельность в направлении открытия новых постоянных рабочих мест в регионе. Так, в ближайшей перспективе Azerconnect намеревается создать до 100 новых рабочих мест.

Упомянутые инициативы внесут значительный вклад в восстановление и развитие телекоммуникационной инфраструктуры, а также внедрение новейших технологий на освобожденных территориях.

Данные мероприятия являются частью планов NEQSOL Holding по инвестированию до 200 миллионов манатов в различные бизнес проекты в освобожденных территориях Азербайджана.

Azerconnect является компанией, предоставляющей различные услуги в соответствии с международными стандартами в динамично развивающейся сфере информационных, коммуникационных и высоких технологий Азербайджана и входит в состав NEQSOL Holding.