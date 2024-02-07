Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8274 RUR   0.0188 GBR   2.134 TRY   0.0556

Цена на нефть

06.02 $/bbl +/- WTI 73.31 +0.53 Brent 78.59 +0.60

Бизнес и законодательство 07.02.2024 14:31

Carlsberg отразил обесценение активов в РФ в $1 млрд, «исторический» убыток - еще в $6 млрд

Carlsberg отразил убыток от обесценения российских активов в объеме 7 млрд датских крон ($1 млрд), говорится в отчете пивоваренного концерна за 2023 год.

Результаты российского бизнеса были деконсолидированы из отчетности компании в III квартале после того, как ее российский актив - пивоваренная компания "Балтика" - был передан во временное управление Росимуществу.

Помимо этого, концерн отразил накопленные убытки от пересчета валютных курсов и хеджирования с 2004 по 2023 год в 41,5 млрд датских крон ($5,98 млрд).

В совокупности концерн отразил убыток от прекращения деятельности в РФ в 47,75 млрд датских крон (около $7 млрд).

В отчете отмечается, что до деконсолидации из отчетности (то есть за первое полугодие 2023 года) российский бизнес получил выручку в размере 4,3 млрд датских крон ($620,2 млн).

Carlsberg Group, крупнейший зарубежный инвестор на российском пивоваренном рынке, заявила о планах уйти из РФ в марте 2022 года. А в конце июня 2023 года концерн объявил, что подписал соглашение о продаже российского бизнеса, не назвав ни имя будущего владельца "Балтики", ни параметры сделки.

Однако продажа сорвалась: вскоре, 16 июля, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% "Балтики" (98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% - немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% - ООО "Хоппи Юнион") были переданы в управление Росимуществу. Концерн Carlsberg был вынужден констатировать, что после выхода указа перспективы продажи стали "крайне неопределенными", а в конце октября, комментируя итоги квартала, заявил о "незаконном захвате бизнеса в России" и планах защищать свои активы, бухгалтерское списание которых компания предварительно оценила почти в $1 млрд.

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет 8 заводами. Выручка компании в 2022 году выросла до 100,7 млрд рублей с 82,6 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль увеличилась в 1,9 раза, до 9,952 млрд рублей. В прошлом году "Балтика" произвела 197,42 млн декалитров продукции, что на 4,7% меньше, чем в 2021 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, CARLSBERG, БИЗНЕС, ОБЕСЦЕНЕНИЕ


Похожие новости


Carlsberg Group подписала соглашение о продаже «Балтики» Carlsberg к середине 2023г надеется заключить соглашение о продаже бизнеса в РФ Carlsberg остановил новые инвестиции в РФ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az