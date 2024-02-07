Carlsberg отразил обесценение активов в РФ в $1 млрд, «исторический» убыток - еще в $6 млрд

Carlsberg отразил убыток от обесценения российских активов в объеме 7 млрд датских крон ($1 млрд), говорится в отчете пивоваренного концерна за 2023 год.

Результаты российского бизнеса были деконсолидированы из отчетности компании в III квартале после того, как ее российский актив - пивоваренная компания "Балтика" - был передан во временное управление Росимуществу.

Помимо этого, концерн отразил накопленные убытки от пересчета валютных курсов и хеджирования с 2004 по 2023 год в 41,5 млрд датских крон ($5,98 млрд).

В совокупности концерн отразил убыток от прекращения деятельности в РФ в 47,75 млрд датских крон (около $7 млрд).

В отчете отмечается, что до деконсолидации из отчетности (то есть за первое полугодие 2023 года) российский бизнес получил выручку в размере 4,3 млрд датских крон ($620,2 млн).

Carlsberg Group, крупнейший зарубежный инвестор на российском пивоваренном рынке, заявила о планах уйти из РФ в марте 2022 года. А в конце июня 2023 года концерн объявил, что подписал соглашение о продаже российского бизнеса, не назвав ни имя будущего владельца "Балтики", ни параметры сделки.

Однако продажа сорвалась: вскоре, 16 июля, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% "Балтики" (98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% - немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% - ООО "Хоппи Юнион") были переданы в управление Росимуществу. Концерн Carlsberg был вынужден констатировать, что после выхода указа перспективы продажи стали "крайне неопределенными", а в конце октября, комментируя итоги квартала, заявил о "незаконном захвате бизнеса в России" и планах защищать свои активы, бухгалтерское списание которых компания предварительно оценила почти в $1 млрд.

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет 8 заводами. Выручка компании в 2022 году выросла до 100,7 млрд рублей с 82,6 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль увеличилась в 1,9 раза, до 9,952 млрд рублей. В прошлом году "Балтика" произвела 197,42 млн декалитров продукции, что на 4,7% меньше, чем в 2021 году.