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Внешняя политика 07.02.2024 21:27

Орбан поздравил Алиева с победой на президентских выборах в Азербайджане

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду вечером поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах в стране.

Пресс-служба президента Азербайджана сообщила, что Орбан позвонил Алиеву и поздравил с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития Азербайджана.

Глава государства поблагодарил Орбана за оказанное внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора было подчеркнуто, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Венгрией успешно развиваются в различных сферах, выражена уверенность, что они будут укрепляться и дальше.

Как сообщалось ранее, согласно оценкам еxit-poll, Алиев побеждает на внеочередных президентских выборах в Азербайджане 7 февраля 2024 года, набирает 92-94%.

Официальные данные по выборам ЦИК Азербайджана планирует объявить в ближайшее время.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ОРБАН, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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