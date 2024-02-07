Президент Ирака поздравил Алиева с победой на внеочередных выборах президента Азербайджана

Президент Ирака Абдуллатиф Джамал Рашид в среду вечером поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах в стране.

Пресс-служба президента Азербайджана сообщила, что Алиев провел телефонный разговор с Рашидом.

«Президент Ирака поздравил президента Алиева с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в деятельности во имя дальнейшего развития нашей страны», - подчеркивается в информации.

Алиев выразил признательность за внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора президенты выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираком и уверенность, что дальнейшее сотрудничество будет расширяться.

Б.Рустамбеков