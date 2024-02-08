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Дальнее зарубежье 08.02.2024 17:35

В столице Чили проходит церемония прощания с погибшим экс-президентом страны

Гроб с телом погибшего в авиакатастрофе экс-президента Чили Себастьяна Пиньеры в четверг выставлен для прощания в зале славы в здании конгресса в столице страны Сантьяго.

"После частной поминальной церемонии, в которой приняли участие близкие бывшего президента Пиньеры, двери в здании конгресса открылись для публики", - сообщает чилийское радио.

Государственная церемония похорон состоится в пятницу и станет четвертой такой церемонией для Чили за последние 60 лет. Из зала славы конгресса гроб с телом покойного перенесут в центральный собор чилийской столицы, где пройдет погребальная месса. Затем Пиньеру похоронят на столичном кладбище "Парк памяти".

Пиньера погиб 6 февраля в результате крушения вертолета.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнований в связи с трагической гибелью бывшего президента Чили.

"Дважды занимая пост главы государства, Себастьян Пиньера многое сделал для социально-экономического развития вашей страны и снискал большой международный авторитет. Он внёс значительный личный вклад в развитие дружественных российско-чилийских отношений", - говорится в телеграмме Путина, адресованной президенту Чили Габриэлю Боричу Фонту, опубликованной на сайте Кремля.

Путин пишет: "Мне довелось лично общаться с этим видным государственным деятелем, и я навсегда сохраню светлую память о нем".

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Тэги: ЧИЛИ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ПРОЩАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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