Главнокомандующим ВСУ назначен Сырский, возглавлявший сухопутные войска Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим вооружёнными силами Украины. "Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим вооружёнными силами Украины", - сообщил Зеленский в своём видеообращении в четверг вечером, сообщают украинские СМИ. До этого назначения Сырский был командующим сухопутными войсками Украины.

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