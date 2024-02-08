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Дальнее зарубежье 08.02.2024 21:08

Главнокомандующим ВСУ назначен Сырский, возглавлявший сухопутные войска Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим вооружёнными силами Украины.

"Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим вооружёнными силами Украины", - сообщил Зеленский в своём видеообращении в четверг вечером, сообщают украинские СМИ.

До этого назначения Сырский был командующим сухопутными войсками Украины.

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Тэги: УКРАИНА, ВСУ, ГЛАВКОМ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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